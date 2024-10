Dnit prevê conclusão das obras do viaduto em Esteio para março de 2025

Com um investimento de R$ 108,6 milhões, as obras do viaduto em frente ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na BR-116, estarão concluídas em março de 2025, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O departamento informa que o andamento dos trabalhos no entorno do Parque de Exposições Assis Brasil segue em ritmo acelerado porque foram incorporadas as equipes que atuaram nas construções do viaduto da Scharlau, inaugurado em agosto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e nas quatro novas pontes sobre o Rio dos Sinos, em São Leopoldo, na BR-116. Com recursos do governo federal, os trabalhos começaram a ser executados em setembro de 2023.

O Dnit informa que no trecho da BR-116 em Esteio estão sendo executados três viadutos e duas pontes sobre o rio Sapucaia, além de serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação. Com relação ao desvio próximo à Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), na avenida Getúlio Vargas, no bairro Brigadeira, em Canoas, que foi criado para a realização da obra, o Dnit explica que depois de concluída as obras do viaduto em frente ao Parque de Exposições Assis Brasil, o desvio será direcionado para a rua lateral.

Segundo o Dnit, as obras do viaduto em frente ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, estarão concluídas para a Expointer de 2025. O cronograma de trabalho prevê a construção de um viaduto lateral ao existente, o viaduto sobre a avenida Celina Kroeff e um viaduto de retorno. Os trabalhos na BR-116, em Esteio, começaram no mês de setembro com a realização de estaqueamento e com a colocação de blocos da nova passarela que será implantada junto à estação da Trensurb. Os trabalhos dos viadutos lateral e do Celina Kroeff serão realizadas de maneira simultânea. O projeto, de acordo com o departamento, prevê ainda a implantação de uma terceira faixa em cada sentido da BR-116, e de uma rua lateral no sentido Porto Alegre/Interior. Essas obras do complexo devem estar concluídas até o início de 2025. Os recursos para realização das obras são do governo federal.

Segundo o departamento, o projeto prevê três viadutos no entorno do Parque Assis Brasil. O viaduto lateral ao existente, com cerca de 180 metros de comprimento e pista dupla, permitirá a duplicação da passagem por cima da rótula do município de Esteio, no sentido Interior/Porto Alegre. O viaduto atual será utilizado no sentido Porto Alegre/Interior, transformando a faixa da direita em uma rua lateral. O viaduto Celina Kroeff terá 161 metros de comprimento e pista dupla, o que permitirá uma melhor circulação no trânsito entre a avenida Celina Kroeff e a BR-116, em ambos os sentidos. Já o terceiro viaduto, de retorno à BR-116, terá 68 metros de comprimento e três faixas em cada sentido.

Conforme o Dnit, as novas estruturas depois de concluídas vão facilitar o acesso do público ao Parque de Exposições Assis Brasil e o retorno para a BR-116. O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, disse que os viadutos são fundamentais, porque eles representam o acesso a cidade e a BR-448, a Rodovia do Parque. Conforme Pascoal, as estruturas vão melhorar a circulação no município. Além disso, de acordo com o prefeito, será evitado os congestionamentos tão tradicionais no entorno do parque. Pascoal destaca que a obra é importante para Esteio e para as cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre.