Chuvas param e clima segue firme nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul

Após o cessar das chuvas no Estado nesta quarta-feira (2), o clima se mantem estável ao longo desta quinta-feira (3), que terá predomínio de sol desde cedo por todas as regiões, com tempo mais aberto e ensolarado na Metade Sul e algumas nuvens na parte Norte. O ar seco associado ao vento calmo e ao frio poderão formar geada tardia entre a Campanha e a Zona Sul. Entre as diferentes regiões do Rio Grande do Sul, as temperaturas variam entre 2°C e 23°C.

Durante a tarde, mesmo com tempo firme sob a influência do vento Sul, a temperatura sobe pouco e não passa de 20°C em diversas áreas. Além disso, o vento persistente de fim de tarde típico desta época do ano reduz a sensação térmica ao ar livre.

Nesta quinta dá início a um período mais seco na Capital. As nuvens aparecem, mas não há previsão de chuva. Amanhã, o tempo fica aberto e ensolarado com maior amplitude térmica. O vento ganha força nos fins de tarde e reduz a sensação térmica ao ar livre.

A chegada do final de semana fica marcada pelo mesmo cenário do clima. Com as máximas variando entre 25°C e 27°C, o sol ficará entre nuvens na maior parte do tempo. As mínimas, por sua vez, se alternam 10°C e 15°C.