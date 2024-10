Governo do RS repassa R$ 7,2 milhões para 185 escolas afetadas pelas enchentes

O governo do Estado destinou, nesta semana, mais de R$ 7,2 milhões a 185 escolas da rede estadual diretamente atingidas pelas enchentes de abril e maio. Esse é o quinto repasse emergencial efetuado para as instituições de ensino pelo programa Agiliza. Os recursos serão aplicados em pequenos reparos e na aquisição de materiais e mobiliários. As informações são do governo do RS.