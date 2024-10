Quarta-feira registra grandes precipitações em municípios do RS

Após um pequeno período de trégua, a chuva retornou com força para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (2), trazendo grandes precipitações em diversos municípios do Estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), os maiores volumes de chuva registrados em cidades gaúchas até a manhã desta quarta-feira foram em:

• Caçapava do Sul: 78,2 mm

• Encruzilhada do Sul: 67,4 mm

• Camaquã: 66,6 mm

• Passo Fundo: 66,0 mm

• São Gabriel: 58,6 mm

Conforme a MetSul Meteorologia, a chuva forte e temporais atingem ainda nas próximas horas de hoje o Noroeste e o Norte do Rio Grande do Sul com alto risco ainda de vendavais e granizo, inclusive com estragos em algumas cidades, mas da tarde para a noite o risco de tempo severo cede gradualmente mais ao Norte gaúcha.

Na Metade Sul, apesar de chuva e garoa em vários pontos no começo do dia, o tempo melhora e o sol vai aparecer com ingresso de ar seco e frio. Na faixa central do estado, incluindo a capital, o dia tem chuva e depois a melhora do tempo. Com a chegada de ar frio, a temperatura cai e as mínimas de hoje ocorrem à noite, quando até faz frio no Sul do estado e na Serra.

Com o deslocamento da frente fria para Norte, encontrando ar muito quente em sua dianteira, temporais isolados são previstos para esta quarta-feira também em pontos de Santa Catarina e do estado do Paraná.