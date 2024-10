Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira no RS

Rio Grande do Sul

A instabilidade associada à frente fria pode formar uma linha de temporais que irá avançar entre a madrugada e o começo da manhã do Centro em direção ao Norte do território gaúcho. Portanto, nas áreas das Missões, Planalto, Serra, Grande Porto Alegre e Litoral Norte o tempo fica chuvoso com pouca oscilação térmica. Há risco de elevada incidência de raios, granizo isolado e rajadas de vento moderadas a fortes. Já na Metade Oeste e Sul o dia começa com variação de nuvens e chance de chuva esparsa, porém, ao longo do dia, o sol predomina. Em muitas áreas a temperatura não chega a sequer 20°C devido ao ingresso de ar mais frio do quadrante sul.

Porto Alegre

Entre a madrugada e o turno da manhã poderá ocorrer períodos de chuva fraca a moderada, com temporais passageiros. Ao longo da tarde e da noite a tendência é de melhorias no tempo e queda na temperatura. A quinta e a sexta-feira terão ar seco com previsão de sol e temperatura amena na Capital e região metropolitana. A qualidade do ar fica boa.