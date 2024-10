Quarta-feira será de mais temporais no Rio Grande do Sul

Outubro começou chuvoso e com tempo ameno no Rio Grande do Sul. O avanço de uma frente fria vinda da Argentina interrompeu, na madrugada de ontem, o tempo quente e ensolarado que tomava conta do Estado durante o fim de semana e instaurou um novo período de instabilidade. Em Porto Alegre, a terça foi marcada por precipitação constante, acompanhada de pancadas esparsas e queda nas temperaturas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foram registrados 31 mm de chuva na Capital até às 18h de ontem. O volume, mesmo que significativamente inferior àquele da última semana, quando diversas regiões da cidade sofreram com alagamentos, trouxe transtornos à mobilidade urbana: de acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), houveram quatro pontos de Porto Alegre que tiveram bloqueio total na via devido ao acúmulo de água, a maioria na Zona Norte.

Em diversas outras cidades gaúchas a situação se repetiu. E deve ser renovada por, ao menos, mais um dia. Segundo a MetSul Meteorologia, a frente fria que atua no Rio Grande do Sul pode formar uma linha de temporais que irá avançar entre a madrugada e o começo da manhã do Centro em direção ao Norte do Estado.

Nas áreas das Missões, Planalto, Serra, Grande Porto Alegre e litoral Norte, o tempo fica chuvoso com pouca oscilação térmica. Há risco de elevada incidência de raios, granizo isolado e rajadas de vento moderadas a fortes.



Já na Metade Oeste e Sul, o dia começa com variação de nuvens e chance de chuva esparsa, entretanto com sol predominante. Em muitas Regiões, a temperatura não chega sequer a 20°C devido ao ingresso de ar mais frio do quadrante Sul.



Em Porto Alegre e Região Metropolitana, entre a madrugada de hoje e o turno da manhã, podem ocorrer períodos de instabilidade fraca a moderada, com temporais passageiros. Ao longo da tarde e inicio da noite, a tendência é de melhorias no tempo e queda na temperatura. As máximas na Capital não devem superar os 20°C, enquanto a mínicma deve ficar na casa dos 16°c.

A quinta e a sexta-feira terão ar seco com previsão de sol e temperatura amena na capital e região metropolitana. A qualidade do ar fica boa.