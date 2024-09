Segunda-feira tem alternância de sol e nuvens com calor à tarde no RS

A massa de ar seco do fim de semana ainda influencia o tempo em grande parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (30), que será um dia de sol e nuvens em todas as regiões. Temperaturas em elevação ao longo do dia trazendo uma tarde quente porque na maior parte das cidades os termômetros passam um pouco dos 30°C, sobretudo na Missões. Segundo a MetSul Meteorologia, no Sul do Estado e parte da fronteira com o Uruguai, apesar das aberturas de sol, não se descarta uma chuva passageira.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens ao longo desta segunda-feira devido à presença do ar seco do fim de semana ainda influenciar o tempo. As temperaturas mais amenas do amanhecer sobem ao longo da manhã trazendo uma tarde quente. Porém, ao longo da semana a Capital tem previsão de chuva, sobretudo entre tarde/noite de terça (1) e quarta (2).

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 33°C

Mínima: 9°C

PORTO ALEGRE

Máxima: 31°C

Mínima: 14°C