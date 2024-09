Rios do Sul do Estado se aproximam da cota de inundação

A instabilidade segue no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (27) em razão da frente fria. As bacias hidrográficas do Estado, especialmente, na região Sul estão com alerta da Defesa Civil. Cidades como Dom Pedrito, Rosário do Sul e Jaguarão apresentam riscos de elevação em arroios e rios menores.



Desde o último sábado (21), 57 alertas foram emitidos pelo governo gaúcho. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), o nível do Rio Jaguarão chegou a 8,35 metros, se aproximando da cota de inundação de 8,5 metros, nesta quinta-feira (26). O município decretou situação de emergência.

Rio Santa Maria ultrapassou 80 centímetros da cota de inundação de 11 metros. “É um rio com comportamento diferente dos rios da região do Guaíba, é mais de planície, com uma subida mais lenta e gradual. Atinge a região, mas sem o poder destrutivo”, destaca o hidrólogo, Pedro Camargo, da Sala de Situação do governo do Rio Grande do Sul. Como consequência, o nível do rio na cidade de Rosário do Sul pode atingir a cota de inundação de 6,5 metros.



Cidades como Pelotas, Camaquã apresentam problemas em arroios mas, nesses casos, o monitoramento ocorre de forma convencional. “Alguém vai lá e anota com base na régua, duas vezes por dia”, complementa.

