Rio Grande do Sul tem 149 desabrigados e 111 desalojados após temporais

As fortes chuvas que acometem o Estado do Rio Grande do Sul desde sábado, (21), deixaram, ao menos, 149 desabrigados, e 111 desalojados, segundo dados da Defesa Civil Estadual. Números estão divididos em dez municípios no RS.

O caso com maior número de pessoas desalojadas é Camaquã. A cidade enfrente uma situação delicada e, após a tempestade com granizos, possui 350 casas afetadas. Também decretou situação de emergência e solicitou ajuda e recursos ao Governo Federal. Cerrito também enfrentou granizos e, no momento, apresenta o maior número de desabrigados, sendo eles 40 pessoas.

Segundo o órgão, desabrigados seria a denominação para pessoas que saem de casa, mas necessitam de abrigos públicos, enquanto desalojados não necessariamente têm essa necessidade, se abrigando em casas de amigos ou familiares.

Confira, abaixo, o detalhamento do número de pessoas atingidas