Abertas as inscrições para o Congresso Gaúcho de Ginecologia e Obstetrícia

Porto Alegre recebe de 3 a 5 de outubro a 23ª edição do Congresso de Ginecologia e Obstetrícia, promovido pela Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Rio Grande do Sul (Sogirgs). O evento reunirá palestrantes nacionais e internacionais no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul (Av. Diário de Notícias nº 300). As inscrições podem ser feitas pelo site sogirgs.org.br/gaucho2024.

• LEIA TAMBÉM: Sala do GHC destinada à saúde monitora casos de violência contra mulher em Porto Alegre

O Congresso debaterá temas que abrangem a rotina no consultório do especialista e aspectos como o combate à violência contra a gestante, parturiente e puérpera, implantes hormonais, prevenção do câncer de colo de útero, novidades em cirurgia fetal e ultrassonografia na sala de parto.

Dentre as novidades dessa edição, os participantes poderão prestigiar a 1ª “Corrida Sogirgs pela Saúde da Mulher” , no dia 5/10, na Orla do Guaíba. Também está prevista a Mostra Cultural do Congressista, com a exibição da produção artístico-cultural dos profissionais de saúde.

Serviço - 23º Congresso Gaúcho de Ginecologia e Obstetrícia

Data: 3 a 5 de Outubro de 2024

Público-alvo: Médicos e Profissionais da Saúde

Local: Centro de Eventos do Barra Shopping Sul (Av. Diário de Notícias, 300/ Bairro Cristal/POA)

Informações e Inscrições: https://sogirgs.org.br/gaucho2024/