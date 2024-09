Municípios do RS acumulam chuva acima de 100mm nas últimas 48 horas

Os fortes temporais que atingiram o Rio Grande do Sul, juntamente com fortes rajadas de vento, trouxeram muita água para a região. A precipitação, desde as 13h de domingo (22), sendo as últimas 48 horas do aviso, variou entre valores menores, como 10 a 20mm e muito além da média, acima de 100mm. Essa faixa foi o caso do município de Pedro Osório, que foi atingido pela maior quantidade de chuva, 115,8mm no período. Na capital os valores não atingiram acumulados tão grandes, com 23,8mm na estação de monitoramento Jardim Botânico, e 20,2 mm na estação de Belém Novo.

Também estão entre maiores acumulados os municípios de Capão do Leão, Arroio Grande, Camaquã, São Lourenço do Sul, Capão Do Leão (Pelotas), Rio Grande e Jaguarão. Os menores acumulados, em contrapartida, foram registrados em Venâncio Aires, São Vicente do Sul, Rosário do Sul e Gravataí

Já entre os danos, segundo dados da Defesa Civil Estadual, foram 12 os municípios que reportaram danos pelas das chuvas. Desses, foram especificados danos diversos em estruturas, como postes, pontes e quedas de árvores. Vale lembrar, porém, que parte dos locais atingidos não finalizou o quantitativo de danos até o momento.

O município de Bagé até o momento reportou 26 pessoas desalojadas após o evento. Demais locais não reportaram desalojamentos, embora tenham confirmado destelhamentos e alagamentos pontuais.

Confira, abaixo, a lista de danos reportados até o momento:

Bagé: O município reportou à defesa civil 26 pessoas desalojadas, postes de luz caídos e queda de árvores. Número final de casas atingidas não informado até o momento;

Caçapava do Sul: Chuva intensa e dez casas destelhadas;

Camaquã: reportado alagamentos pontuais;

Candiota: Chuvas intensas que ocasionaram queda de árvores;

Canguçu: Destelhamento em nove residências em área rural e duas escolas, além de quedas de árvores. Ainda não foi informado quantitativo final de danos;

Cristal: Residências destelhadas, danos em pontes e bueiros;

Jaguarão: Destelhamento em residências. Ainda não informado quantitativo;

Pelotas: Situações pontuais de acúmulo de água, devido ao volume, porém, escoamento dando vazão e diminuindo o fluxo. Equipes municipais estão trabalhando nas travessias e recolhimento de entulhos próximo aos canais;

Pinheiro Machado: Destelhamentos em residências, alagamentos pontuais e árvores caídas. Ainda não foi informado quantitativos;

Piratini: Destelhamentos em quatro residências em área rural, alagamentos pontuais e árvores caídas Ainda não foi informado quantitativo;

São José do Norte: Destelhamento de duas residências em área rural denominado "Passinho";

Tramandaí: Cerca de 20 casas destelhadas;

Turuçu: Destelhamentos em cinco residências em área rural, alagamentos pontuais e árvores caídas. Ainda não foi informado quantitativos.

Confira os acumulados registrados nas últimas 48 horas:

Monitoramento pelo Instituto Nacional de Meteorologia:

Camaquã: 107,4 mm

Capão Do Leão (Pelotas): 106,0 mm

Rio Grande: 104,4 mm

Dom Pedrito: 93,6 mm

Jaguarão: 93,2 mm

Santana Do Livramento: 92,4 mm

Canguçu: 88,6 mm

Bagé: 77,2 mm

Encruzilhada Do Sul: 67,4 mm

Quaraí: 59,0 mm

Caçapava Do Sul: 51,8 mm

Porto Alegre - Jardim Botânico: 23,8 mm

Santa Vitória Do Palmar - Barra Do Chuí: 23,4 mm

Porto Alegre - Belém Novo: 20,2 mm

São Gabriel: 13,0 mm

São Vicente Do Sul: 10,4 mm

Monitoramento pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN)