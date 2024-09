Aplicativo Protagonizza ajuda mulheres em situação de risco

O Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade de Caxias do Sul (TecnoUCS) lança, nesta terça-feira, dia 24 de setembro, o aplicativo Protagonizza, desenvolvido para oferecer suporte a mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência doméstica.

O Protagonizza foi idealizado para auxiliar mulheres em várias frentes, desde o suporte psicológico, médico e jurídico até a capacitação e recolocação no mercado de trabalho. Oferece informações online sobre serviços governamentais voltados para mulheres em situação de risco, acesso a serviços de saúde, assessoria jurídica e educação e orientações sobre empregabilidade e empreendedorismo.

O projeto resulta do trabalho da advogada Brenda Luiza Medina Rech, fundadora da startup homônima ao aplicativo, em parceria com a sócia Franciéle Thaís Mundstock. A empresa surgiu como iniciativa no programa de empreendedorismo StartUCS, e o desenvolvimento do app contou com a colaboração da Ycodifi, uma plataforma white label (permite que uma empresa compre uma solução tecnológica pronta e insira nela a sua marca) baseada em Recife que também participa do programa de incubação.

Segundo Brenda, a proposta de valor da startup Protagonizza é “inspirar mulheres a serem protagonistas de suas histórias, facilitando o acesso à informação, conhecimento, serviços e mercado de trabalho, gerando impacto social e desenvolvimento.”