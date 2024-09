Frente fria gerou chuva forte e temporais no Rio Grande do Sul

A instabilidade chegou ao Rio Grande do Sul no feriado de 20 de Setembro e permaneceu até a manhã de sexta-feira (21), gerando chuva forte e temporais. De acordo com o levantamento da MetSul Meteorologia, o Estado registrou impressionantes 233,6 mil raios em 24 horas.

A MetSul fez a análise a partir dos dados do sensor GLM (Global Lightning Mapper) do satélite meteorológico GOES-16, da NOAA e da NASA. As áreas do Rio Grande do Sul com maior número de raios naquele período foram o Oeste e o Sul do estado, onde a instabilidade teve início na tarde e noite da sexta-feira com chuva forte e temporais de vento e granizo.

A forte instabilidade, que era alertada pela MetSul, decorreu da chegada de uma frente fria ao Rio Grande do Sul que encontrou ar mais quente sobre o Sul do Brasil, o que formou as nuvens muito carregadas com grande número de descargas, uma condição comum nesta época do ano.

Conforme o levantamento da MetSul Meteorologia, onde mais foram registrados raios a área da Lagoa dos Patos, no Leste do estado, onde os sensores captaram 13.188 raios até o final da manhã de sexta-feira.

Já o ranking dos municípios gaúchos que tiveram o maior número de raios no período analisado foram Dom Pedrito (13.112), Livramento (11.535), Bagé (10.110), Alegrete (9.521), Canguçu (7.646), Piratini (7.131), São Borja (6.346), Rosário do Sul (5.664), Itaqui (5.276), Pinheiro Machado (4.957), São Gabriel (4.230) e Lavras do Sul (4.165).

Bagé registrou rajadas de vento de 96 Km/h

Dados de estações meteorológicas automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia registraram rajadas de vento no período no Rio Grande do Sul de 96 km/h em Bagé, 90 km/h em Cruz Alta, 81 km/h em São Luiz Gonzaga, 80 km/h em Soledade, 75 km/h em Santa Rosa e 72 km/h em Pelotas e Teutônia.

Os volumes de chuva na rede do Inmet somaram 75 mm em Canguçu, 69 mm em São Luiz Gonzaga, 63 mm em Capão do Leão, 52 mm em Tupanciretã, 51 mm em Ibirubá, 49 mm em Campo Bom, 47 mm em Erechim, 46 mm em Rio Grande e Dom Pedrito, 45 mm em Rio Pardo, 44 mm em Palmeira das Missões, 42 mm em Camaquã, 41 mm em Bagé e Cruz Alta, e 40 mm em Jaguarão.