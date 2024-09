Instituto Ling e Asbea-RS reúnem pesquisadores para discutir os efeitos das mudanças climáticas nas cidades

mudanças climáticas ao planejamento urbano e à arquitetura das cidades, o Instituto Ling e a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura do Rio Grande do Sul (Asbea-RS) realizam o curso Arquitetura e Mudanças Climáticas: caminhos para um futuro sustentável. A atividade voltada ao público em geral e a todos os interessados no assunto, reúne quatro profissionais, com diferentes experiências e trajetórias, para compartilhar o que há de mais atualizado em suas áreas e apontar caminhos em sintonia com os tempos atuais. Para discutir os desafios impostos pelasaoe à, oe a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura do Rio Grande do Sul (Asbea-RS) realizam o curso Arquitetura e Mudanças Climáticas: caminhos para um futuro sustentável. A atividade voltada ao público em geral e a todos os interessados no assunto, reúne quatro profissionais, com diferentes experiências e trajetórias, para compartilhar o que há de mais atualizado em suas áreas e apontar caminhos em sintonia com os tempos atuais.

O primeiro encontro acontece no dia 25 de setembro, quarta-feira, às 19h, com a arquiteta e pesquisadora Érica Dall’Asta falando sobre o passado e futuro da arquitetura sustentável, em aula no centro cultural em Porto Alegre (Rua João Caetano, 440, no bairro Três Figueiras). Depois, públicos de diferentes cidades do País poderão acompanhar duas aulas online: uma com o arquiteto Eduardo Souza, editor da plataforma Archdaily, apresentando materiais resilientes e sustentáveis em experiências internacionais, no dia 2 de outubro; e outra com a arquiteta e pesquisadora Luiza Muñoz mostrando a adaptação de cidades e edifícios às mudanças climáticas, no próximo dia 10.

O encerramento será com mais uma palestra presencial, no dia 16, com o engenheiro Mauro Touguinha de Oliveira abordando a construção sustentável na prática. Entre os projetos que o profissional já coordenou está o prédio residencial Idea Bagé, em Porto Alegre - o único no Brasil com certificação do Green Building Council - GBC, organização mundial sem fins lucrativos que visa estimular a indústria da construção sustentável. A atividade faz parte da segunda edição do projeto Arquitetura: modos de pensar, idealizado para oferecer novas perspectivas sobre formas de viver, conviver e morar.

Mulheres na Arquitetura

A programação ainda prevê o minicurso Mulheres na Arquitetura, com a arquiteta Clarice Debiagi destacando a produção de mulheres cujas trajetórias demonstram o forte protagonismo e força criativa, como Lina Bo Bardi, Norma Merrick Sklarek e Zaha Hadid. A atividade, dividida em dois encontros, acontece nos dias 22 e 29 de outubro, sempre às terças-feiras, às 19h, presencialmente no Instituto Ling, e também está com inscrições abertas no site do centro cultural, com preços de R$ 244,96 para o público em geral e R$ 195,97 para associados da AsBEA-RS.

O projeto iniciou no começo de setembro com uma aula inaugural ministrada pelo antropólogo colombiao Santiago Uribe Rocha. Na palestra Cidades Resilientes: como promover novos futuros, o pesquisador falou sobre a transformação social de sua cidade natal, Medellín, que deixou de ser a mais violenta do mundo para se tornar uma referência em inovação, após um trabalho social realizado nas últimas duas décadas.



Saiba mais sobre os ministrantes deste curso:



Erica Dall'Asta é arquiteta e Urbanista graduada com Láurea Acadêmica pela UFRGS (2009) e tem mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da mesma universidade (2014), na área de Construção. É professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UniRitter e foi coordenadora do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Projetos e Obras da mesma instituição (2017-2019), além de ter atuado como professora dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Tecnologia em Design de Interiores da UCS (2016-2019).



Eduardo Souza é editor Sênior de Brands & Materials na plataforma ArchDaily. Arquiteto e Mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).



Luiza Sobhie Muñoz é doutoranda em Arquitetura e Urbanismo na área de concentração em Tecnologia da Arquitetura, pela FAUUSP (2021-atual), com a pesquisa "O aquecimento urbano, a falta de verde e a falta de espaço: propostas de redesenho urbano para adaptação à mudança do clima na microescala da cidade de São Paulo". Desenvolve estágio de pesquisa no exterior, na cidade de Glasgow, Escócia, cuja pesquisa se intitula "Urban heating, lack of green and lack of space: proposal of a new green factor for the city of São Paulo".



Mauro Touguinha de Oliveira é engenheiro e sócio-diretor na empresa Capitania Investimentos Imobiliários. Coordenou o projeto do prédio residencial Idea Bagé, o único no Brasil com certificação do Green Building Council - GBC, organização mundial sem fins lucrativos que visa estimular a indústria da construção sustentável.