Instituto Ling oferece formação gratuita em arte e tecnologia

O Instituto Ling oferece gratuitamente ao público Zonas de Neblina, uma formação em Arte e Tecnologia online, com 15 encontros ministrados ao vivo por profissionais do Brasil e do exterior que buscam percursos e desdobramentos possíveis da criação artística em um mundo cada vez mais complexo. A programação conta com a curadoria de Laura Cattani e de Munir Klamt, do Instituto Cultural Torus, para investigar novos caminhos, desafiando as fronteiras tradicionais e oferecendo novas possibilidades de interação e criação. Serão quatro módulos diferentes, realizados de setembro de 2024 a março de 2025, com aulas sempre nas segundas-feiras, das 19h às 21h. O primeiro, intitulado Colaborações interespécies e novas cognições, está com inscrições abertas no site www.institutoling.org.br. A aula inaugural será no dia 23 de setembro, focada em conexões entre humanidade, natureza, e tecnologia no campo da arte, com condução de Jens Andermann, professor titular de Humanidades na Universidade de Nova York, onde pesquisa e escreve sobre artes, extrativismo, memória e sobrevivência no Atlântico Sul.