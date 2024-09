Desfile de 20 de setembro celebra resiliência do povo gaúcho após tragédia climática

Mais do que exaltar o orgulho de ser gaúcho, o Desfile de 20 de Setembro deste ano teve um peso ainda maior ao demonstrar a resiliência de um povo que passou por uma tragédia climática sem igual.

avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio) Por isso, a, em Porto Alegre, coloriu-se mais uma vez de vermelho, verde e amarelo para representar todos os cidadãos que fizeram a sua parte no processo de recuperação do Rio Grande do Sul.

Presente na apresentação para a revista no ato cívico-militar que se iniciou às 8h30min, o governador Eduardo Leite afirmou que a retomada do ato neste ano - suspenso durante a pandemia e no ano passado por causa das enchentes de setembro - tem um forte significativo.

"Hoje o que a gente celebra é a nossa capacidade de nos unirmos para enfrentar as dificuldades do dia a dia, as dificuldades que o clima nos impôs, esse senso de pertencimento do nosso povo", disse.

Sob chuva e um céu carregado, cerca de 1 mil pessoas participaram da apresentação que contou também com a parte tradicionalista em homenagem ao patrono dos Festejos Farroupilhas, Jayme Caetano Braun.

Na sequência, após um hiato de seis anos, foi retomado o desfile temático. De acordo com a produtora artística do evento, Lara Lindemeyer, os carros alegóricos destacaram a importância da reconstrução do RS frente à calamidade.



Em meio aos 2,1 mil lugares gratuitos nas arquibancadas, o casal de policiais militares Renata Miranda e Robson Camargo trocaram as fardas pelos vestidos de prenda e bombachas para levarem os filhos Vitor e Valentina, de sete e dois anos, conhecerem um pouco mais das tradições.

"Nós viemos todos os anos, ou a trabalho ou a passeio, e fizemos questão de vir hoje neste momento de renascimento do nosso Estado. É sempre bom cultivar o amor que temos pelo nosso Estado e manter isso", destacou Renata.

Confira mais fotos do evento: