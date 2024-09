Desfile de 20 de Setembro retoma apresentação temática no RS

Sob a temática da reconstrução, o Desfile de 20 de Setembro deste ano em Porto Alegre busca recuperar a autoestima dos gaúchos, abalada pela catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul no mês de maio. A organização do evento estima que cerca de 1 mil pessoas devem participar das apresentações, que poderão ser conferidas pelas arquibancadas situadas na avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio), na Capital, a partir das 8h30min.

LEIA TAMBÉM: Gaúchos se engajam em projetos para reconstruir o Estado

Segundo a produtora artística do ato, Lara Lindemeyer, a marcha será dividida em três momentos, iniciando pelo ato cívico-militar (com a revista do governador Eduardo Leite), seguido pela parte temática e desfile tradicional.

"Será a retomada deste espetáculo como nós fazíamos antigamente, com seis carros temáticos. Do primeiro ao quinto será feita a homenagem ao patrono dos Festejos Farroupilhas, Jayme Caetano Braun. O sexto vai destacar a importância da reconstrução do RS frente à calamidade que nos atingiu, com cerca de 200 bandeiras de municípios que estarão representados ali", explica a profissional.

Também haverá uma representação de entidades tradicionalistas que abriram seus espaços para abrigar e distribuir donativos aos afetados pelas cheias. Conforme explica Lara, a ideia é levar para a avenida o positivo da reconstrução: a união, o trabalho, a representatividade e a força dos gaúchos.

O vice-presidente da comissão estadual dos Festejos, Ronaldo Bastos, ressalta também que uma parte da parada será dedicada ao disco Troncos Missioneiros, lançado em 1988, que reúne músicas de quatro artistas nascidos na região missioneira do Rio Grande do Sul: Jayme Caetano Braun, Noel Guarany, Pedro Ortaça e Cenair Maicá. Além disso, o desfile antecipará a celebração dos 400 anos das Missões, prevista para 2026, homenageando a diversidade e os povos originários do Estado, os indígenas.

Segundo a presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTB), Ilva Maria Borba Goulart, a entidade esteve junto da comunidade em todos os momentos difíceis vividos pelo Estado neste ano: "Foi desse protagonismo a nossa motivação de criar um programa de Turismo para os CTGs. Também com esse ímpeto, o MTG iniciou os Festejos Farroupilhas com a geração e distribuição da Chama Crioula em Alegrete na 3ª Capital Farroupilha, chegando a todas as querências a patas de cavalos".

Na avaliação do secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini, uma das grandes possibilidade de se incrementar o número de visitantes ao Estado é justamente investir na cultura. "A gente sabe que a diversidade da nossa cultura é muito grande, e também sabe da carência dentro do setor na valorização dos nossos artigos locais. Por isso, pretendemos imprimir um ritmo melhor, ampliando a ação da arte de bombacha e estendendo também ao rock gaúcho, ao sertanejo gaúcho, ao pagode gaúcho. Com esta tragédia que vivemos, percebemos o carinho que o resto do Brasil tem por nós", conclui o titular da pasta.