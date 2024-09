Prefeitura lança edital para contratação de monitoramento da qualidade do ar

A prefeitura de Porto Alegre publica no Diário Oficial desta terça-feira (17), o edital para a contratação da empresa que prestará serviços de monitoramento da qualidade do ar da cidade. Serão seis estações, uma móvel de referência e cinco compactas para medição de poluentes e parâmetros meteorológicos. Eles serão instalados bairros com maior risco de sofrerem ondas de calor, locais com grande fluxo de veículos, áreas com adensamento expressivo e entradas e saídas da cidade.



Por meio de pregão eletrônico do tipo menor preço a ser realizado no dia 03 de outubro, o contrato tem valor estimado em R$ 4 milhões. Pelo edital, também estão previstos a instalação e serviços de operação e manutenção das estações, fornecimento de relatórios mensais e anuais de monitoramento e a disponibilização de plataforma pública online para compartilhamentos dos dados levantados e fiscalizados pelos técnicos da prefeitura.



Além dos gases, os equipamentos também irão monitorar temperatura, pressão atmosférica, precipitação pluviométrica, umidade relativa, velocidade e direção do vento e radiação total.



“O monitoramento da qualidade do ar é uma atribuição dos Estados, mas nos antecipamos a esses eventos extremos, tendo feito o inventário de gases de efeito estufa em 2021 e o estudo de risco de vulnerabilidade em 2022. No encontro mundial do clima, em 2023, anunciamos a contratação do serviço de monitoramento para o primeiro semestre de 2024. Por conta das inundações, tivemos que postergar a contratação”, explica o titular da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade e coordenador do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, Germano Bremm.

Serão monitorados os seguintes poluentes:



• Dióxido de Carbono (CO2): O gás carbônico é um composto químico com papel significativo no efeito estufa e nos desequilíbrios climáticos do planeta Terra. Processos de combustão, queima de combustíveis fósseis, desmatamento e atividades industriais estão entre as principais fontes de emissão de CO2;

• Dióxido de Enxofre (SO2): O dióxido de enxofre é um poluente atmosférico que pode ter efeitos adversos na saúde humana e no meio ambiente, como a chuva ácida;

• Dióxido de Nitrogênio (NO2): É um gás altamente tóxico e um dos principais poluentes atmosféricos. Ao ser oxidado na atmosfera, o NO2 produz o ácido nítrico (HNO3), um dos componentes que aumenta a acidez da chuva, resultando em chuva ácida;

• Monóxido de Carbono (CO): Ele é formado pela combustão incompleta de combustíveis fósseis, como gasolina, carvão e madeira;

• Ozônio (O3): Um dos principais gases do efeito estufa. Contribui para agravar a poluição do ar das cidades e a chuva ácida nas camadas mais baixas da atmosfera;

• Material Particulado (PM2,5): É um poluente atmosférico com origem da queima de combustíveis, poeira e veículos automotores, altamente prejudicial à saúde. São partículas de poeira consideradas finas, com diâmetro até 2,5µm;

• Material Particulado (PM10): São partículas de poeira consideradas grossas, com diâmetro maior que 2,5 µm e menor que 10µm.