Rio Grande do Sul firma parceria de R$ 26 milhões com 137 Apaes

O governo do Rio Grande do Sul assinou, nesta segunda-feira, um termo de parceria com as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) de 137 municípios do Estado. O acordo, firmado na presença do vice-governador Gabriel Souza, do secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, e de deputados federais e representantes das entidades, destinará mais de R$ 26 milhões para as Apaes, recursos oriundos de emenda parlamentar da bancada federal gaúcha.

As Apaes são instituições sociais que promovem o atendimento integral às pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Elas prestam serviços de educação, saúde e assistência social, constituindo uma rede de promoção e defesa de direitos humanos presente em mais de 2 mil municípios brasileiros.



Para o vice-governador, Gabriel Souza, a parceria se torna fundamental na medida em que essas entidades fornecem um apoio "inestimável" ao Rio Grande do Sul. Segundo ele, um dos principais objetivos do atual governo é construir um estado caracterizado pela inclusão e, portanto, torna-se necessário um investimento cada vez maior em demandas de assistência social.

"As Apaes são unanimidades em todo o Rio Grande do Sul. Não só pela dedicação de todos os profissionais envolvidos, mas, principalmente, pelo impacto que exercem na vida daqueles que são atendidos, sobretudo quando pensamos na dignidade humana. Em uma sociedade que precisa ser cada vez mais inclusiva, essas instituições se tornam especiais ao prestar um serviço imprescindível para todos ", destacou.

No momento mais simbólico da solenidade, Gabriel Scheffer Teixeira dos Santos, representando os beneficiários das Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, agradeceu o repasse financeiro e ressaltou o impacto positivo que a entidade teve em sua vida.

"Só quem é atendido por uma Apae sabe os benefícios que ela traz. Muda vidas. E, com esse investimento nas instituições, o governo está fazendo a diferença também. Está mostrando confiar nesse trabalho e, ao mesmo tempo, pensar com carinho nas pessoas com deficiência”, salientou.

No total, 21 deputados destinaram o recurso para as Apaes. O valor é R$ 8 milhões a mais que o repassado em 2023, quando foi destinado R$18,9 milhões.