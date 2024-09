Bombeiros em Mato Grosso combatem 49 focos de incêndio em 30 municípios

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso combatia 49 incêndios florestais em 30 municípios nesta quinta-feira (12), informou a corporação em nota divulgada nesta sexta-feira (13). Os focos estão na Chapada dos Guimarães, no Pantanal mato-grossense, além de Cuiabá, Rosário Oeste, Nobres, Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Cáceres, Vila Bela da Santíssima Trindade, Juína, Aripuanã, Novo Mundo, Nova Mutum, Nova Maringá, Diamantino, Cláudia, Lucas do Rio Verde, Campo Verde, Nortelândia, Tangará da Serra, Feliz Natal, Alto Paraguai, Vera, Ribeirão Cascalheira, Paranatinga, Rondonópolis, União do Sul, Cocalinho, Novo Santo Antônio, Alto Araguaia e Poxoréu.

O Corpo de Bombeiros também registrou 974 focos de calor na quinta, pelo Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 478 se concentram no Cerrado, 265 na Amazônia e 231 no Pantanal.



A instituição informou, além disso, que o Batalhão de Emergências Ambientais (BEA) monitora, por meio de satélite - já que é necessário autorização dos órgãos federais para que os bombeiros possam entrar nas propriedades - incêndios em pelo menos 19 fazendas, distribuídas em 15 municípios do Estado.



São acompanhados também incêndios na Área de Proteção Ambiental dos Meandros do Rio Araguaia, em Cocalinho; na Terra Indígena Apiaká Kayabi Munduruku, em Juara; na Terra Indígena Capoto Jarinã, em Peixoto de Azevedo, e na Aldeia Utiariti, em Campo Novo do Parecis.



