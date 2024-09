Infraero e Piratini se pronunciam sobre balões de Torres e negam vetos

Com a notícia de que o aeroporto de Torres passaria do Estado para a Infraero, em agosto, os balonistas ficaram receosos de voar devido às possíveis penalizações. Na prática, os voos de balões foram suspensos até que houvesse uma regulação que conciliasse a operação do aeroporto e os balões.

Os voos comerciais, em Torres, entretanto dependem de obras de melhorias no aeroporto localizado no Litoral Norte do Estado, que levarão 30 dias.

dia da assinatura das três primeiras ordens de serviço que dão início às obras necessárias para a operação de voos comerciais no aeroporto Torres é muito conhecida pelos balões no céu, inclusive por sediar o Festival Internacional de Balonismo anualmente. Por isso, Reni Pinho, piloto de aviação civil e de balão, e Rogério Daitx, presidente da Federação Gaúcha de Balonismo (FGB), demonstraram preocupação com a relação entre o balonismo e o espaço aéreo, além da impossibilidade atual de usar o aeroporto para aulas de aviação. Eles divulgaram a posição no

Na quarta-feira, em entrevista ao Jornal do Comércio, Daitx disse estar otimista com a organização dos processos, mas reportou que não estava podendo usar seu balão e nem treinar para competições por falta de um parecer, chamado de carta de anuência, por parte da Infraero.

A Infraero, no entanto, informa que ainda não está sob sua tutela as decisões referentes ao terminal, que antes estava sob responsabilidade do Estado. Já o governo do Rio Grande do Sul reforça que não há veto por sua parte, e que agora questões burocráticas estariam nas mãos da empresa pública. O setor aguarda por um comunicado mais claro sobre como funcionará essa divisão do espaço aéreo. Em meio a esse impasse, os voos de balões não estão ocorrendo.

Até o momento, o que há são manifestações informando que não há um veto oficial. “A Infraero esclarece que a transição operacional do Aeroporto de Torres do Estado do Rio Grande do Sul para a Companhia está em andamento, com prazo de até 120 dias, conforme Portaria nº 422, de 2 de setembro de 2024. Até a conclusão do processo, o Aeroporto de Torres continua sob administração e responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul. Por fim, a Infraero esclarece que até a presente data não foi contatada formalmente pela Federação Gaúcha de Balonismo e se coloca à disposição para futuras tratativas”, informou a companhia através de nota enviada à reportagem pela assessoria de imprensa.

Na segunda-feira, em Torres, o presidente da Infraero, Rogério Amado Barzellay, e o diretor de projeto da Secretaria de Reconstrução Gaúcha, Milton Zuanazzi, falaram sobre o assunto e garantiram que o aeroporto não irá impedir as atividades de balonismo. "O espaço aéreo é imenso. O regulamento favorece os esportes aéreos", disse Zuanazzi.

A Secretaria Estadual da Reconstrução Gaúcha, por sua vez, reforçou, na manhã desta sexta-feira (13), que os voos estão permitidos por parte do governo do Estado — considerado o operador provisório. Uma nota foi enviada à reportagem detalhando o assunto.

"O Departamento Aeroportuário (Dap) da Secretaria de Logística e Transportes do Estado (Selt) informa que não recebeu nenhuma demanda para modificar a autorização em relação ao que já havia sido concedido à prefeitura de Torres, no que se refere ao pedido de separação do espaço aéreo para o balonismo. O Dap informa, ainda, que foi concedida autorização para separação do espaço aéreo para o balonismo em agosto. Qualquer alteração da autorização dada para a prefeitura, modificando os seus termos, deverá ser concedida pelo novo operador do aeroporto, que é a Infraero. No dia 4 de setembro, foi publicada uma portaria no Diário Oficial da União que atribui para a Infraero a administração e exploração do Aeroporto de Torres."