Especialistas discutem práticas ecológicas em congresso de ventilação

14º Congresso Internacional de Ar Condicionado, Refrigeração, Aquecimento e Ventilação - Mercofrio, realizado no centro de eventos do BarraShoppingSul até esta quinta-feira (12). O tema desta edição aborda o “Futuro do Planeta: Transformações Tecnológicas e Responsabilidades do Universo AVAC-R”.



O congresso, que reúne especialistas nacionais e internacionais, conta com uma série de palestras abordando as mais recentes inovações tecnológicas que contribuem para a redução do impacto ambiental e o aprimoramento da qualidade do ar em ambientes internos.



Embora o setor não seja diretamente relacionado com as fumaças que avançam sobre o Brasil medidas para qualificar o ar são o plano de fundo de todos os paineis. Coordenado pelo analista ambiental Frank Amorim, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o painel da desta quarta-feira (11) tratou da Estratégia Brasileira para a Implementação da Emenda de Kigali.

Aprovada em 2022, a Emenda de Kigali prevê uma redução gradual da importação e do consumo dos gases dos hidrofluorcarbonos (HFCs), um dos principais gases de efeito estufa, usados em equipamentos como ares-condicionados e refrigeradores. O objetivo é reduzir a produção do gás em até 85% até 2045, realizando a substituição por outros de menor potencial de aquecimento global (GWP).



Segundo Amorim, é importante que o setor que faz uso de substâncias, como o de refrigeração e ar condicionado, tenha consciência que o Brasil está entrando em uma nova fase de redução de consumo dos HFCs. Essa fase começou neste ano com o congelamento, mas segue um cronograma escalonado até 2025.



“As substâncias utilizadas como fluidos refrigerantes, que são os HFCs, embora não provoquem danos na camada de ozônio, são substâncias de alto potencial para o aquecimento global. Tudo isso contribui para prejudicar o clima do planeta”, explica Amorim. De acordo com ele, assim como as queimadas, a eliminação das substâncias também emite CO2 ao ser liberada dos equipamentos.

Por isso, as atividades são realizadas nas indústrias, com a finalidade de fazer a conversão tecnológica para soluções ambientalmente adequadas, além de atuarem com os técnicos A partir disso, segundo Amorim, são realizadas as práticas corretas, evitando a liberação das substâncias.



Nesta quinta-feira (12), o congresso abordará práticas voltadas aos sistemas ambientais, sociais e de governança (ESG) e o futuro sustentável, com foco na contribuição dos ventiladores para a eficiência energética.