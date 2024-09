Desfile de 7 de Setembro em Brasília destaca vacinação e faz homenagem ao RS

O desfile de 7 de Setembro, realizado neste sábado (7) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, destacou a importância da vacinação, com a presença do personagem Zé Gotinha, e homenageou o povo gaúcho pelo enfrentamento das enchentes de maio no Rio Grande do Sul. • LEIA TAMBÉM: Porto Alegre celebra 7 de setembro na orla do Guaíba

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu o desfile cívico-militar às 9h14min. Diversas autoridades estiveram presentes, como o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD), o vice-presidente e ministro, Geraldo Alckmin (PSB), o ministro da Defesa, José Múcio, e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que preside a Corte, e Alexandre de Moraes. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também acompahhou o desfile. Já as ausências mais notadas na cerimônia foram as do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), da primeira-dama, Janja da Silva, e da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

O governador gaúcho Eduardo Leite foi recebido pelo presidente Lula Sergio Lima/AFP/JC

Estudantes de escolas públicas do Distrito Federal desfilaram em vestes tradicionais gaúchas para homenagear o Rio Grande do Sul, profissionais e os voluntários que trabalharam nos resgates e reconstrução do Estado. Viaturas e servidores das forças de segurança do RS também passaram pela Esplanada durante o evento.

“Além de ser uma homenagem ao Rio Grande do Sul, é uma homenagem também à própria população brasileira pela sua solidariedade, pelos melhores valores que podem unir o nosso povo e que são exaltados neste 7 de Setembro. Tudo isso acabou sendo traduzido ao longo desses últimos meses na forma do apoio ao Rio Grande do Sul. A homenagem nos sensibilizou muito, nos deixou bastante emocionados e, sem dúvida nenhuma, é uma deferência justa a todos aqueles que se mobilizaram”, afirmou Leite.

Servidores que atuaram nos resgates às vítimas das enchentes no RS desfilaram na Esplanada dos Ministérios Mauricio Tonetto/Secom/JC

O desfile deste ano destacou também a presidência rotativa do Brasil do G20 e a Cúpula de chefes de Estado, que será realizada em novembro no Rio de Janeiro.

Participaram do desfile 30 atletas olímpicos que competiram nos jogos de Paris, entre julho e agosto, entre eles Caio Bonfim, que foi prata na marcha atlética.

No fim do desfile, houve a tradicional apresentação da Esquadrilha da Fumaça, com uma demonstração de acrobacias no céu por pilotos da Aeronáutica.

Caio Bonfim foi um dos atletas que participou do desfile Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/JC

