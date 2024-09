Porto Alegre celebra 7 de setembro na orla do Guaíba

Nem o templo nublado e alguns pingos de chuva impediram o público de acompanhar o desfile do 7 de setembro na Capital gaúcha realizado neste sábado, a partir das 10h, na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, entre a região do estádio Beira-Rio e o cruzamento com a Avenida Ipiranga. De acordo com informações do Comando Militar do Sul, em torno de cinco mil pessoas, entre civis e militares, estavam previstas para desfilar em homenagem aos 202 anos da Independência do Brasil

Antes do começo do evento, houve uma salva de 17 tiros de canhão na área do Parque Marinha do Brasil. Como logo depois ocorreram alguns trovões, muitos espectadores ficaram na dúvida se ainda era o armamento fazendo barulho ou o clima. Um participante da cerimônia chegou a brincar: “é a bateria inimiga nesse momento”.

Mesmo com o tempo instável, milhares de pessoas foram acompanhar a festividade. No caso de João Alfredo Rodrigues (35), por motivos comerciais. “Para vender bandeiras do Rio Grande do Sul”, destaca. A aposta do vendedor está no sentimento de reconstrução dos gaúchos pós-enchentes.