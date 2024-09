Incêndio atinge depósito de autopeças no bairro Glória, em Porto Alegre

Em atualização

Poucas horas depois do incêndio em um prédio na avenida Borges de Medeiros, os moradores de Porto Alegre, novamente, foram surpreendidos pelas chamas nesta quarta-feira (4). O depósito de uma autopeças na rua Intendente Alfredo Azevedo, no bairro Glória, pegou fogo por volta das 13h30.