Incêndio em apartamento no Centro de Porto Alegre mobiliza os Bombeiros

Um incêndio em um apartamento localizado na avenida Borges de Medeiros, no Centro de Porto Alegre, mobilizou os Bombeiros no fim da manhã desta quarta-feira (4). Pelo penos quatro caminhões de combate às chamas foram acionados para combater o fogo que tomou conta de um imóvel localizado no sétimo andar de um prédio na altura do número 1.207 da avenida.

As chamas atingiram o oitavo, o nono e o décimo andares do prédio. As análises preliminares do Corpo de Bombeiros indicam que uma pane em um aparelho de ar-condicionado teria dado início ao incêndio. Os soldados dos Bombeiros buscavam, ainda no início da tarde, resgatar um cão e um gato.

Três pessoas deram entrada no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS) por inalação de fumaça. Trata-se de um casal de idosos, com idades entre 78 e 83 anos, além da filha, de 46 anos, segundo a secretaria Municipal da Saúde (SMS).

O fogo foi controlado logo após o meio dia e não apresenta mais risco de se espalhar para outros apartamentos ou andares.

Ao todo, 26 bombeiros atuaram no trabalho de combate ao fogo, e um helicóptero foi usado para auxiliar na identificação do tamanho da propagação das chamas.