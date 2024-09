Justiça homologa plano de recuperação judicial da Fundação Universitária de Cardiologia

Com a homologação do plano de recuperação judicial da Fundação Universidade de Cardiologia (FUC), responsável pelo Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, a instituição pode dar continuidade ao processo de reestruturação. A decisão foi promulgada na sexta-feira (30/08) pelo juiz Gilberto Schafer, da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre.

• LEIA TAMBÉM: Entidades médicas lamentam desativação do TelessaúdeRS



Além do Instituto de Cardiologia, a Fundação Universitária de Cardiologia é responsável pelo Hospital Regional de Santa Maria e pelo Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal.



Na decisão, o juiz destacou o "impacto social e econômico da FUC", cuja manutenção das atividades é "crucial para evitar um colapso no sistema de saúde e educação da região". Além disso, Schafer reforçou que a recuperação judicial "é necessária para compatibilizar os interesses da manutenção da fundação e dos credores, promovendo a continuidade de suas atividades e evitando a destruição de valor dos ativos da fundação".



A homologação fortalece o processo de reestruturação da FUC, que enfrenta um passivo de mais de R$ 250 milhões acumulado ao longo dos últimos anos por razões estruturais e fatores externos, como a pandemia de Covid-19, desequilíbrio nas tabelas SUS e problemas com remuneração de tabela de planos privados.



"É um passo importante para a Fundação, que está bastante comprometida em sua recuperação e, principalmente, em seguir prestando um atendimento de qualidade para a população. A decisão dá segurança ao andamento do processo, que agora seguirá seu curso dentro dos prazos legais", enfatiza João Medeiros Fernandes Jr., sócio da MSC Advogados, que está à frente da recuperação judicial.



“A homologação do plano de recuperação judicial da FUC avaliza a reestruturação da instituição, permitindo a continuidade do atendimento qualificado e indispensável para a saúde da população gaúcha” enfatiza o Dr. Marne de Freitas Gomes, diretor-presidente da Fundação Universitária de Cardiologia.