Segunda-feira será de tempo seco e temperaturas mais baixas no RS

A primeira segunda-feira de setembro inicia com temperaturas mais baixas e tempo firme no Rio Grande do Sul. De acordo com informações da MetSul Meteorologia, uma nova massa de ar seco e frio predomina no Estado nesta segunda-feira (1). Durante a manhã, os termômetros marcarão temperaturas mais baixas, mas sem frio extremo. Ao longo do dia, com o predomínio do sol, a temperatura ficará mais amena, na casa dos 20ºC.