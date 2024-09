Prefeitura abre investigação sobre irregularidade de caminhões-pipa

A prefeitura de Porto Alegre divulgou, na tarde desta quinta-feira (29), a abertura de uma Investigação Preliminar Sumária (IPS) para apurar possíveis irregularidades em contratações de caminhões-pipa no Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). A apuração ocorre na Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria (SMTC).

Em nota, a prefeitura ainda informa que foi determinada a suspensão preventiva do servidor Diego Correa Chaves, gerente do setor de licitações e contratos do Dmae, por até 90 dias, "para que não haja comprometimento da apuração da falta imputada, tendo em vista a natureza do cargo".