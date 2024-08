Terça será marcada por temperaturas baixas no RS

A massa de ar polar que avançou da Argentina e derrubou os termômetros no final de semana segue cobrindo todo o Rio Grande do Sul ao longo do dia. As condições atmosféricas favorecem temperaturas negativas em áreas de maior altitude, como a Metade Norte e o Sul do Estado. A expectativa é de uma manhã gelada, com formação de geada ampla e intensa em boa parte do território gaúcho.

Apesar do frio nas primeiras horas do dia, o tempo ensolarado facilita a elevação dos termômetros em todas as regiões do Estado. Durante a tarde, a temperatura sobe gradativamente e espanta o frio do amanhecer, propiciando o popular "efeito cebola" para quem sai cedo de casa e tem que abrir mão de algumas camadas de agasalho conforme o calor aumenta. Com o pôr-do-sol, o frio volta a ser protagonista. A mínima projetada pode chegar em -5°C em alguns pontos do Estado e a máxima deve alcançar os 18°C.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o tempo não será muito diferente nesta terça, mas não ao ponto de registrar temperaturas negativas. Com mínimas de 5°C e máximas 18°C, a manhã gelada deve dar espaço a uma tarde de tempo firme, com a predominância do sol.

Ao longo da semana a massa de ar polar perde intensidade e o frio rigoroso deve deixar o Rio Grande do Sul. A expectativa é de que a partir de amanhã, a temperatura volte a subir.

Os próximos dias serão marcados pelos fortes nevoeiros durante as madrugadas e a redução de visibilidade nas primeiras horas da manhã.