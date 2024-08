BarraShoppingSul recebe 3ª edição da Feira de Adoção neste domingo (25/08)

Meses após as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, ainda existem diversos animais resgatados que seguem à procura de um lar. Com o objetivo de minimizar esse impacto, o BarraShoppingSul recebe, neste domingo, dia 25 de agosto, uma nova edição da Feira de Adoção de Pets.

• LEIA TAMBÉM: Final de semana será marcado pelo frio intenso no Rio Grande do Sul

O evento acontece no estacionamento coberto do shopping, no Piso Verde, das 14h às 19h, e os interessados devem levar documento de identificação com foto.



Realizada em parceria com as entidades Santuário Voz Animal e Aubrigo da Luz, a iniciativa tem a missão de encontrar lar para cães já mais idosos, de porte médio e grande, perfil que ainda é pouco procurado para a adoção. Mais informações podem ser obtidas no Instagram das entidades, Santuário Voz Animal (@sant_vozanimal) e Aubrigo da Luz (@aubrigodaluz), onde também é possível ver alguns dos pets resgatados que estarão disponíveis na Feira.





Feira de Adoção de Pets





Data: 25/08 (domingo)



Horário: das 14h às 19h



Local: Estacionamento Coberto, no Piso Verde, do BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300)



Parceiros: Santuário Voz Animal e Aubrigo da Luz