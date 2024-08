Final de semana será marcado pelo frio intenso no Rio Grande do Sul

Uma frente fria atua na Metade Norte do Estado com previsão de tempo chuvoso e risco de temporais isolados nesta sexta-feira (23). A precipitação poderá ser forte com acumulados altos oscilando entre 50 e 100 mm em poucas horas. Em paralelo, uma massa de ar polar avança pela Argentina e começa a derrubar a temperatura no Sul e Oeste do território gaúcho, iniciando um final de semana frio para os gaúchos.

Municípios do Sul e Oeste irão começar a sexta com sol e nuvens e temperatura oscilando entre 6 e 8°C. A tarde seguirá fria, com máximas que em muitos pontos do Estado não chega a 15°C. No fim de semana, as baixas temperaturas ganham força com previsão de dias gelados de inverno. A umidade estará presente com nuvens e possibilidade de chuva e por isso há potencial para granizo e neve nos trechos de maior altitude, sobretudo, no domingo.

A massa de ar frio vai estar associada a um centro de alta pressão de 1030 hPa que vai estar no fim de semana entre o Centro e o Norte da Argentina, ou seja, a trajetória do ar polar será continental, pelo interior do continente.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a sexta-feira será chuvosa e fria. A máxima será de 15°C, enquanto a mínima não baixará dos 12°C. Sábado e domingo também serão marcados pelo crescente frio e previsão de manutenção da umidade, com muitas nuvens e possibilidade de eventual garoa. O frio será intenso com mínimas e máximas baixas. O vento associado a umidade acentua a sensação de frio ao ar livre.