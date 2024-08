Serpro negocia com grevistas, mas falta de consenso impede acordo

Após funcionários do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) Regional Porto Alegre aprovarem greve na última terça-feira (20), a companhia fez tratativas com representações dos profissionais nesta quarta (21). Apesar da aceitação de diversas demandas dos trabalhadores, as partes não chegaram a um consenso para um acordo que suspenda a paralisação.



Após o fracasso nas negociações, o Serpro buscou a mediação do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que agendou uma reunião com a empresa para a próxima quinta-feira (22), e outra com os representantes dos servidores para a próxima segunda (26). A companhia não concedeu entrevista até a publicação desta reportagem, mas enviou uma nota explicando a situação presente.

A greve dos trabalhadores do Serpro está marcada para começar na próxima terça-feira (27) e não tem tempo de duração determinado. A categoria está há 3 meses em negociações com a direção da empresa e o governo federal, reivindicando, por exemplo, 20% de reposição no tíquete-alimentação e aumento para 70% do custeio da empresa no plano de saúde.



Confira a nota do Serpro na íntegra

"O Serpro conduziu a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 com transparência e diálogo junto às representações dos trabalhadores. A proposta da empresa oferece um reajuste salarial de 4,23%, correspondente ao INPC apurado entre maio de 2023 e abril de 2024, acrescido de 1% de ganho real, com o valor a ser aplicado a toda a remuneração e benefícios dos 7.491 profissionais da empresa. Este é o segundo ano consecutivo que a proposta de reajuste salarial da empresa está acima da inflação, algo que não ocorria há mais de uma década no Serpro.

Ao longo da negociação, a empresa acatou diversas demandas dos profissionais e acrescentou mais de dez conquistas ao Acordo Coletivo de Trabalho do Serpro, o mais importante instrumento das relações entre a empresa e os profissionais. Temos um ACT bastante aprimorado e, nesta gestão, seguimos empenhados em avanços contínuos, mantendo a sustentabilidade financeira e acatando as determinações da Administração Pública Federal.

Apesar do esforço empresarial, não houve consenso com a representação dos trabalhadores. Para garantir a manutenção do diálogo e a celeridade que os profissionais da casa esperam das negociações, o Serpro buscou a mediação do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O TST agendou a primeira reunião com a empresa para o dia 22 de agosto, às 10h, e com a representação dos trabalhadores para o dia 26, às 14h. O Serpro está otimista de que a mediação do TST conduzirá a negociação para uma resolução com a maior brevidade possível."