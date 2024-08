Gabaritos do Concurso Nacional Unificado já estão disponíveis

Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) no último domingo (18) já podem conferir os gabaritos preliminares das provas objetivas dos oito blocos temáticos no Os quase um milhão de brasileiros que participaram dono último domingo (18) já podemdos oito blocos temáticos no site da seleção . A partir desta divulgação, os candidatos têm entre esta terça (20) e quarta-feira (21) para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados.

Os cadernos de provas foram disponibilizados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço Públicos (MGI), ainda na noite do domingo. Dando sequência ao cronograma estipulado pelo último edital, a imagem do cartão-resposta será disponibilizada no dia 10 de setembro.



Já as notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da discursiva serão divulgadas dia 8 de outubro, com dois dias para pedidos de revisão das notas da discursiva (8 e 9/10). No mesmo dia, será feita a convocação para o envio de títulos, pela internet (via upload).