Provas do Concurso Nacional Unifidicado são realizadas no Rio Grande do ul

Nem o frio e nem a serração da manhã de domingo (18) afastaram os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) em Porto Alegre. No campus da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), houve correria de algumas pessoas que chegaram em cima da hora, mas o início da aplicação das provas - inicialmente previstas para ocorrer em maio e adiadas por causa das enchentes no Estado - transcorreu de forma tranquila. O pleito ocorre simultaneamente em 228 cidades brasileiras.

Entre os que conseguiram ingressar a tempo, Tatyane Pires Von Oncay, de 33 anos, estava ansiosa para o início das provas do Bloco 7. Sobre o adiamento do pleito, ela acredita que foi uma decisão acertada. "Eu moro em Viamão e não cheguei a ser atingida pelas cheias, mas não me sentiria segura em fazer naquele final de semana. Além disso, tive mais tempo para estudar", concluiu. Entre os que conseguiram ingressar a tempo, Tatyane Pires Von Oncay, de 33 anos, estava ansiosa para o início das provas do Bloco 7. Sobre, ela acredita que foi uma decisão acertada. "Eu moro em Viamão e não cheguei a ser atingida pelas cheias, mas não me sentiria segura em fazer naquele final de semana. Além disso, tive mais tempo para estudar", concluiu.



Após o fechamento dos portões, os acompanhantes previam um dia longo de espera nos bancos espalhados pelo campus. Mãe de uma das candidatas, a dona de casa Bruna F. Rangel, 38 anos, disse que está acostumada a levar a filha em dias de seleções públicas. "Hoje vai ser mais desafiante porque teremos ainda o turno da tarde, mesmo assim eu prefiro vir porque ela fica muito nervosa e chega até passar mal", relata Bruna.



Do lado de fora, a ansiedade do professor de Direito do Trabalho e Direto Administrativo do urso preparatório Ceisc, Ariel Zvoziak, era a de querer saber de que forma a banca organizadora do concurso iria abordar os conteúdos: "É uma grande caixa de surpresas pelo perfil de ser unificado. A prova será diferente, espero uma prova um pouco mais subjetiva, não tanto detalhista, pode surpreender nesse sentido".



Com uma mesa montada em frente ao pórtico da universidade, autônoma Mara Glai, 58 anos, queixou-se das vendas. "Sempre que tem concurso aqui, eu trago cafezinho, água e canetas, só que hoje não teve muita procura pelos meus produtos. Espero que a tarde seja melhor", declarou.



Conhecida também como "Enem dos Concursos", a seleção reúne 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. No RS, os mais de 78 mil inscritos fazem as provas, simultaneamente, em Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, Santo Ângelo, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Bagé, Uruguaiana e Farroupilha. À tarde, a abertura dos portões está marcada para às 13h, com fechamento às 14h.