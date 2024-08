Porto Alegre amanhece com sol avermelhado; saiba por que isso acontece

Na manhã desta segunda-feira (19), Porto Alegre amanheceu pelo quarto dia consecutivo com sol avermelhado e bastante fumaça no céu. De acordo com a meteorologista da MetSul Estael Sias, a fumaça se origina de queimadas na região amazônica, Pantanal e países vizinhos, mas a parte maior vem de fogo que ocorre na Bolívia e no Sul da Amazônia brasileira.

De acordo com ela, o sol não está vermelho de verdade, somos nós que o enxergamos desta forma. "Os raios solares em contato com as minúsculas partículas geradas pela fumaça gera refração da luz e o olho humano enxerga no tom avermelhado. Isso não é causado só pela fumaça, poluentes em geral podem causar esse efeito", aponta a meteorologista.

Como a fumaça chegou até o RS

"O vento nos baixos níveis da atmosfera transporta tudo o que encontra pelo caminho. O jato de baixos níveis a 1.500 metros encontra a fumaça no caminho (e como o tempo está seco entre a região das queimadas e o RS) e transporta até o território gaúcho. Processo similar ocorreu com o transporte de cinzas vulcânicas do Chile para a Argentina e RS com impacto nos aeroportos", relata Estael Sias, meteorologista da MetSul.