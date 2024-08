Colisão em postes e desarme de transformador deixa moradores de Eldorado do Sul sem luz

Uma colisão na Estrada do Conde, com o capotamento de um veículo que atingiu diversos postes de luz e o desarme de um transformador da subestação de transmissão da CPFL, deixou todos os bairros de Eldorado Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, sem luz durante o começo da manhã de segunda-feira (19). O desarme do transformador ocorreu às 6h14min e atingiu todos os bairros da cidade de Eldorado do Sul. A energia elétrica em relação ao desarme foi restabelecida às 7h55min. Por volta das 8h56min, a luz nos bairros de Eldorado do Sul foi retomada em relação à colisão do automóvel que teve na cidade e que atingiu os postes de energia elétrica.

Em nota, a CEEE Equatorial informa que a respeito da falta de abastecimento de energia na região de Eldorado do Sul, a empresa esclarece que o problema foi ocasionado pelo desarme do transformador da subestação de transmissão da CPFL. As equipes da CEEE Equatorial atuou para restabelecer a energia elétrica para uma parte dos clientes.

A sede da prefeitura de Eldorado do Sul, na Estrada da Arrozeira, no Centro da cidade, no começo da manhã, teve que fazer uso de geradores em razão da falta de luz. Mais de de 40 mil moradores ficaram sem luz durante o começo da manhã.

Situada a 12 km de Porto Alegre, Eldorado do Sul integra a área de preservação ambiental do Delta do Jacuí. O município apresenta uma vocação natural para o turismo - a área é integrada por diversas fazendas, pousadas, sítios e parques voltados para o turismo rural.