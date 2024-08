Hospital de Clínicas de Porto Alegre apresenta superlotação na Emergência de adultos

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) informa que a sua Emergência de adultos está superlotada, atendendo, neste domingo (18), 160 pacientes em uma estrutura com 56 leitos.

A condição exige a utilização no limite máximo de todos os recursos materiais e humanos disponíveis, levando à priorização de casos de maior gravidade e risco para atendimento.Enquanto a situação se mantiver, a recomendação é de que a população procure outros serviços de Emergência ou, em casos mais simples, as unidades básicas de saúde e de pronto atendimento.A evolução da ocupação da Emergência pode ser acompanhada no site do HCPA, acessando. As informações são atualizadas às 8h, 14h e 20h.