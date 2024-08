Estado registra menor número de homicídios na história, mas latrocínios aumentam em 300%

Com redução em praticamente todos os indicadores criminais no mês de julho, o Rio Grande do Sul registrou quatro casos de latrocínio - o que representa um aumento de 300% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando houve uma ocorrência. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) nesta quinta-feira (15).



O aumento no número de latrocínios ocorreu em razão do recente assalto a um hotel no município de Mato Castelhano, onde dois professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foram mortos. “Infelizmente, sabemos que o fato grave impactou os números de latrocínios, mas julho registrou o menor número de homicídio doloso de qualquer mês”, ressalta o secretário da SSP, Sandro Caron.



Essa é a primeira vez, desde 2010, que o mês de julho apresenta o menor número de homicídios no Estado, com 68 mortes. O número mostra uma redução de 37% na comparação com o ano passado, quando foram registrados 109 casos. A redução dos indicadores também se repete em Porto Alegre, que registrou três homicídios durante o mês de julho, uma queda de 79% no comparativo com o ano anterior, quando foram 14 casos.

