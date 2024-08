Nova Delegacia da Mulher de Porto Alegre será inaugurada na próxima semana

Prometida desde maio de 2013, a 2ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Alegre será inaugurada na próxima segunda-feira (19), no edifício localizado na rua Tenente Ary Tarragô, no bairro Morro Santana. No prédio, funcionava a antiga sede da Promotoria de Justiça Regional do Alto Petrópolis.



As chaves do novo espaço foram entregues pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), ainda em julho, à Polícia Civil. Inicialmente, o endereço previsto para a nova delegacia era a avenida Assis Brasil, também na Zona Norte. Com o tempo, o imóvel da antiga Promotoria de Justiça ficou ocioso e o procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, sabendo da dificuldade em instalar a 2ª Deam, ofereceu o prédio ao chefe de Polícia.

LEIA TAMBÉM: RS registra 26 mil casos de violência contra mulher no primeiro semestre de 2024

Além do novo órgão policial que será inaugurado, a Polícia Civil já tem, em Porto Alegre, uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, com atendimento 24 horas, localizada na rua Freitas de Castro, nº 720, junto ao Palácio da Polícia.



O Rio Grande do Sul conta com 21 Delegacias da Mulher, além de mais de 80 Salas das Margaridas e seis Delegacias de Polícia de Proteção a Grupos Vulneráveis, em diversos municípios. No entanto, apenas no primeiro semestre deste ano, 26.125 mil casos de violência contra as mulheres foram registrados no estado. No mesmo período do ano passado, foram 28.768 mil registros, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP).



Segundo a dirigente do núcleo da Defesa da Mulher da Defensoria Pública, Paula Britto Granetto, três fatores contribuem para o aumento dos casos de violência doméstica. “Nos últimos anos, vivenciamos um certo desmonte das políticas públicas direcionadas aos direitos das mulheres. Também observamos um aumento do ultraconservadorismo e a subnotificação”. Os três fatores são levantados pelo Ministério das Mulheres.



No combate à violência contra mulher, o governo gaúcho reativou, em julho, a Rede Lilás. O comitê, formado por representantes de diversos órgãos públicos, foi instituído ainda em 2015, mas foi desativado em 2017. “O serviço fica mais eficaz quando em conjunto”, ressalta Granetto.