JCast: CEO da Kia Sun Motors, Jefferson Furstenau fala sobre o mercado automotivo

Nesta quinta-feira (15), entrou no ar mais um episódio do podcast do Jornal do Comércio. O Conecta recebe o CEO da Kia Sun Motors, Jefferson Furstenau, recebido pelo jornalista e empreendedor Ico Thomaz.

O entrevistado fala sobre o mercado automotivo, a inovação no setor e as tendências para o futuro da mobilidade.

Durante o bate-papo, Furstenau falou sobre as dificuldades enfrentadas pelas concessionárias em razão das enchentes que assolaram o RS no mês de maio e como o setor está atuando parase recuperar após a tragédia.

