Ocupantes de prédio abandonado há 12 anos em Porto Alegre têm reunião para decidir futuro

O prédio do antigo Hotel Arvoredo, na Rua Fernando Machado, no Centro Histórico de Porto Alegre está sendo ocupado por pessoas que perderam sua residências nas enchentes do desde o mês de maio. Na manhã desta quarta-feira (14) ocorreu uma reunião entre poder público e os ocupantes para avaliar a possibilidade de derrubar a liminar do Tribunal de Justiça do RS que determinou em 12 de junho um prazo de 60 dias para a desocupação voluntária.

Na ocupação encontram-se pessoas que perderam suas casas nos bairros Sarandi, Humaitá, Arquipélago e da Zona Sul de Porto Alegre. Além dos que residiam na Capital, existem aqueles vindos de Eldorado do Sul e Canoas. O grupo se diz autônomo e não tem ligação com nenhum movimento de luta por moradia.

De acordo com uma das lideranças, Carlos Eduardo, conhecido como Dunga, no momento existem mais de 70 famílias morando no local. "Estamos correndo contra o tempo para não sermos despejados, jogados nos abrigos e esquecidos pelo poder público. O prédio já está há 12 anos abandonado, vemos como uma alternativa para ajudar essas famílias", aponta.

Conforme Dunga, a reunião desta quarta-feira não apontou uma direção positiva para os moaradores, havendo pouca evolução nos trâmites entre os dos lados. Ainda segundo ele, o desejo é sensibilizar o juiz do caso com vistas a reverter a decisão em vigor.

Uma das preocupações é com a segurança dessas pessoas, tendo em vista que a edificação está abandonada há mais de uma década. Quanto a isso, Dunga garante que o local está adequado para moradia. "Temos um laudo que uma equipe de engenharia fez pra nós que atesta que a estrutura está em condições. As reformas necessárias seriam apenas na parte elétrica", descreve um dos líderes do movimento.

De acordo com ele, o grupo está em contato constante com o Governo Federal e a Caixa Econômica para fazer a compra do imóvel. "O proprietário já se disponibilizou em fazer a venda e inclusive ofereceu outros três que ele tem interesse em negociar", informa Carlos Eduardo.