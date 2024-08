Com chance de neve, terça-feira deve ser o dia mais frio da semana no Rio Grande do Sul

Uma intensa massa de ar de origem polar predomina no território gaúcho nesta terça-feira (13) e derruba ainda mais a temperatura em todas as regiões do Estado. Com isso, há previsão de marcas negativas em grande parte das áreas, com geada ampla e generalizada, além de possibilidade de neve nas maiores altitudes, principalmente no Nordeste do Rio Grande do Sul.

Conforme alerta a MetSul Meteorologia, serão muitas cidades com expectativa de temperatura abaixo de zero nesse que deve ser o dia mais frio desde que os termômetros voltaram a baixar no Estado. Nas áreas de maior altitude, os termômetros podem indicar mínimas tão baixas quanto -7°C a -5°C.

Por outro lado, o ar fica seco, garantindo uma tarde ensolarada com aquecimento gradativo e lento e máximas de 19°C em municípios como Porto Alegre. Ao anoitecer, a temperatura irá cair novamente com sensação de frio intenso.

Aliás, na Capital, a terça deve amanhecer com 4°C ou 5°C no Jardim Botânico, enquanto no Sul da cidade pode fazer 1°C ou 2°C. Na Região Metropolitana, o dia amanhecerá com 0°C a 2°C. Na quarta, o frio segue no começo da manhã com maior aquecimento a tarde.