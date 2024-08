Primeira parte da revitalização do Tesourinha deve ser entregue até o fim do ano

Prevista inicialmente para ser concluída ainda no primeiro semestre de 2024, a primeira etapa das obras de revitalização do Ginásio Municipal Osmar Fortes Barcellos, o popular Tesourinha, deve ficar pronta apenas no final do ano. O complexo esportivo, localizado no bairro Menino Deus, chegou a ter 60% de seu espaço invadido pela enchente que assolou Porto Alegre em maio, porém, conforme a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), os alagamentos não tiveram interferência significativa no andamento da reforma.

Nesse momento, os trabalhos estão concentrados na parte inferior do elo direito do ginásio, abaixo das arquibancadas. A área abrange os vestiários, banheiros e o setor administrativo do local, além da sala de ginástica e a clínica de fisioterapia. Ainda, no lado oposto, foram adiantados os serviços de manutenção do transformador de energia e da climatização, itens que estavam no planejamento da segunda etapa.

"Ao longo das obras, percebemos que algumas coisas poderiam ou até mesmo precisavam ser adiantadas. Isso estendeu nosso prazo inicial, é verdade, mas eram coisas que já tínhamos programado no início do ano e, portanto, não possuem ligação com a enchente", explica a arquiteta da Smelj responsável pela obra, Carla Zambiasi.

Durante a inundação, ela conta que a água atingiu as paredes montadas em sistema drywall (divisórias pré-moldadas em gesso) e as tomadas baixas do Tesourinha, que foram substituídas rapidamente com aditivo financeiro no contrato (que agora tem custo estimado em R$ 2,8 milhões). O empecilho maior foram os cerca de 20 dias que os profissionais ficaram impossibilitados de acessar o complexo - único período considerado "perdido" pela pasta. Mesmo assim, estima-se que 70% da etapa esteja pronta.

Segundo Carla, a próxima e mais complexa parte da revitalização, que contemplará o elo esquerdo do ginásio, além de toda a parte superior (arquibancadas, cabines de transmissão, iluminação, etc.), está em processo de licitação e deve ter inicio nos próximos meses, antes mesmo do fim da primeira etapa. Esse estágio tem valor de R$ 5,5 milhões e projeção de 12 meses para conclusão.

Na terceira e última fase, ainda sem nenhuma perspectiva de data, serão contempladas a quadra poliesportiva e a área externa, onde há praça, cachorródromo e estacionamento. A tendência é de que isso só seja resolvido em 2025.

Com a sequência das obras para revitalização do Ginásio Tesourinha, as atividades esportivas e recreativas que ocorriam no local estão sendo oferecidas em outros espaços, que podem ser conferidos no site da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.