Defesa Civil Alerta emite mensagem de teste para 11 cidades

Os primeiros testes do sistema de alerta contra desastres provocados por eventos climáticos - Defesa Civil Alerta - foram realizados neste sábado (10), no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), em Brasília. Foram transmitidas onze mensagens - a cada cinco minutos - para diferentes cidades em sete estados. LEIA TAMBÉM: Quaraí registra temperatura mais baixa do Estado, neste sábado, com -1,2º C No Rio Grande do Sul, Muçum e Roca Sales, atingidas pelas enchentes em setembro de 2023 e em maio de 2024 participaram dos testes. A mensagem, com o texto "Alerta de emergência: extremo – Defesa Civil: Demonstração do novo sistema de alerta de emergência em Muçum. Mais informações, consulte o site Defesa Civil Alerta", foi a primeira enviada ao município, às 15h.