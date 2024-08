Instituto garante que irá manter moradia para desabrigados por mais seis meses

Instituto Social Pertence (ISP) - entidade sem fins lucrativos com mais de 13 anos de atividades destinadas à população com deficiência, em vulnerabilidade social e econômica-, garantiu que irá manter o acolhimento às pessoas atingidas pela enchente por mais seis meses. As famílias são atendidas em um prédio localizado na rua Marechal Deodoro, n° 108, no Centro Histórico.



“Esse espaço é um legado para outras situações de catástrofes e tragédias. A explicação é de que a prefeitura está desmobilizando os abrigos, mas desde maio, estamos operando com o poder privado”, explica o presidente do ISP, Victor Freiberg. A confirmação ocorreu após a prefeitura de Porto Alegre alegar que o local seria desmobilizado e as pessoas seriam direcionadas ao Centro de Acolhimento Vida (ISP) - entidade sem fins lucrativos com mais de 13 anos de atividades destinadas à população com deficiência, em vulnerabilidade social e econômica-, garantiu que irá manter opor mais seis meses. As famílias são atendidas em um prédio localizado na rua Marechal Deodoro, n° 108, no Centro Histórico.“Esse espaço é um legado para outras situações de catástrofes e tragédias. A explicação é de que a prefeitura está desmobilizando os abrigos, mas”, explica o presidente do ISP, Victor Freiberg. A confirmação ocorreu após a prefeitura de Porto Alegre alegar que o local seria, na Zona Norte.

Atualmente, 47 pessoas estão no prédio localizado no Centro Histórico Divulgação/JC

O instituto, segundo Freiberg, se inscreveu no levantamento de abrigos com a finalidade de oferecer uma solução aos atingidos. No primeiro momento, com auxílio de parceiros, foi realizado um mapeamento das pessoas com deficiências que foram afetadas pelas cheias. “Visitamos os espaços existentes e notamos a ausência de atendimento especializado. Entendemos que a única forma era disponibilizar apartamentos individualizados, mas parecia uma tarefa impossível”, conta.

Com essa expectativa, o ISP iniciou as atividades com uma parceria com a plataforma Airbnb.org. Um voucher de U$ 50 mil foi disponibilizado para o aluguel de apartamentos na Capital, direcionados aos atingidos pela calamidade pública durante o período de um mês.



Após o período, o instituto buscou o “Prédio dos Sonhos”, no Centro Histórico, com 11 andares. Ao todo, mais de 120 pessoas já foram atendidas pelo instituto. Atualmente, 47 pessoas estão no local. A expectativa do ISP é manter o espaço, com a possibilidade de atender outras famílias em vulnerabilidade.



A reportagem entrou em contato com a prefeitura e não obteve retorno até a publicação desta matéria.