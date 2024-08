Instituto Eckart promove painéis sobre biodigestores nas escolas

O Instituto Eckart promove, na próxima segunda-feira, 12 de agosto, evento especial, online e gratuito, com o tema "Transformando Resíduos em Saber: Biodigestores nas Escolas como Ferramenta Pedagógica".Este evento, organizado pelo Instituto Eckart, movimento Verdes Hábitos e com a parceria de várias empresas, reunirá sete painelistas e cinco relatos inspiradores para compartilhar experiências e conhecimentos sobre como integrar práticas de gestão de resíduos nas escolas. Os temas vão desde a implementação de biodigestores até a criação de uma educação mais sustentável e inovadora.Entre os destaques do evento estão: o professor Samuel Cunha, biólogo e educador com mais de um milhão de inscritos no YouTube. Ele abrirá o painel com reflexões sobre "Que Escola Queremos" e como transformar a escola no centro da revolução ambiental. Também estará presente, o Dr. Biogás, renomado especialista na área e fundador do primeiro canal dedicado a biogás e biometano de forma descomplicada, apresentará os benefícios econômicos do biogás.Na programação, o Instituto Eckart também convidou Victória Leal & Science Activism. No painel, contará sua história e como criou o jogo Eco-sócios, discutindo o papel da educação na construção de uma nova visão sobre sustentabilidade.Haverá o espaço: "Cases de Escolas Inspiradoras" – com relatos práticos e impactantes de escolas no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, que já implementaram biodigestores e outras práticas sustentáveis em suas rotinas. No evento, serão mostrados os resultados concretos e benefícios para a comunidade escolar. Mais informações e inscrições: https://verdeshabitos.com.br/digestor-na-escola/