Programa da 99 dá desconto em combustíveis a motoristas parceiros

O 99Abastece, iniciativa da empresa de mobilidade que confere desconto no abastecimento de combustíveis a motoristas parceiros da plataforma, chega ao Rio Grande do Sul. A funcionalidade está disponível em mais de 34 postos em Porto Alegre e Região Metropolitana.

Os gaúchos que dirigem pela 99 podem obter uma economia de até R$ 1 mil por mês no abastecimento de gasolina comum e aditivada, etanol comum e aditivado, e GNV. Lançado em Goiânia em março do ano passado e disponível em Salvador, Fortaleza, Curitiba, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, o 99Abastece já contabiliza uma redução de custos de mais de R$ 23 milhões para os motoristas parceiros que utilizam o programa.

A iniciativa integra as ações idealizadas pelo DriverLAB, centro de inovação da 99 focado em soluções para motoristas parceiros, que tem se comprometido a investir mais de R$ 250 milhões até 2025 em ações para reduzir custos operacionais e aumentar os ganhos dos parceiros condutores, proporcionando benefícios para o seu dia a dia.

"O lançamento do 99Abastece em Porto Alegre representa um marco importante em nosso compromisso de proporcionar mais economia e ganhos aos motoristas parceiros que dirigem pelo app", afirma Thiago Hipolito, diretor sênior de inovação na 99. "Estamos entusiasmados com a expansão deste serviço para mais uma capital do sul do Brasil. Esperamos que os gaúchos conheçam o impacto positivo que este benefício já teve em outras cidades. Nosso plano é continuar investindo em iniciativas inovadoras que facilitem o dia a dia dos motoristas e fortaleçam nossa parceria. Ao longo de 2024, estimamos que os motoristas parceiros da 99 que utilizarem o 99Abastece vão economizar cerca de R$100 milhões em combustível”, conclui.

Com acesso direto no aplicativo do motorista, os parceiros podem navegar até a seção do 99Abastece. Neste espaço, será possível visualizar uma lista dos postos de combustíveis parceiros próximos à localização atual. Ao escolher o posto em que deseja abastecer, o motorista parceiro gera um código de desconto exclusivo diretamente no aplicativo, sendo validado e aplicado na apresentação ao frentista no momento do abastecimento.

Para saber mais informações sobre a funcionalidade, basta acessar o link https://motoristas.99app.com/99-abastece/.