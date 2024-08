Resíduos da enchente podem ser enviados para aterro em Minas do Leão

Depois de três meses de incerteza quanto ao destino final dos resíduos oriundos das enchentes



O edital 16 aterros estão licenciados pelo órgão. Além da CRVR, a empresa RAC RS Ambiental, de Santo Antônio da Patrulha, aguarda a homologação. , a Companhia Riograndense Valorização de Resíduos (CRVR) foi credenciada pelo Consórcio Metropolitano Granpal para a prestação de serviço. A partir desta terça-feira (6), Porto Alegre e municípios da Região Metropolitana podem destinar os entulhos para o aterro em Minas do Leão., publicado na semana passada, considerou o envio do relatório da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Ao todo,estão licenciados pelo órgão. Além da CRVR, a empresa RAC RS Ambiental, de Santo Antônio da Patrulha, aguarda a homologação.

Com a vigência de 12 meses, o contrato com a empresa escolhida pode ser ampliado para 60 meses. O consórcio vai utilizar dotação consignada no orçamento de cada uma das prefeituras dos municípios consorciados para o pagamento do vencedor do edital.



A estimativa inicial da Granpal é que será necessário absorver cerca de 483 mil toneladas de resíduos gerados pelas enchentes. O valor máximo a ser pago em cada tonelada é de R$ 109,34.