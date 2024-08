Instabilidade avança pelo Rio Grande do Sul nesta terça-feira

Após a chuva dar uma leve trégua nesta segunda-feira (5) em relação ao final de semana, há forte tendência de que a instabilidade avance pelo Rio Grande do Sul com mais força já nesta terça-feira (6), com precipitação concentrada, volumosamente no Oeste, Centro e Sul gaúcho.

Nas cidades da faixa Norte e em parte do Leste ocorrem melhorias no tempo e até mesmo aberturas de sol com salto na temperatura. Entre o Alto Uruguai e as Missões a temperatura a tarde poderá oscilar entre 26 e 29°C com intenso abafamento.

Por outro lado, as regiões da Metade Sul do Estado terão pulsos de chuva moderada a forte e há risco de temporais com alta incidência de raios. Nessas áreas a temperatura oscila menos. Os maiores volumes de precipitação deverão ocorrer em cidades de fronteira com o Uruguai e em parte da Zona Sul com projeção ao redor de 50 mm.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, pancadas de chuva poderão ocorrer entre a madrugada e o turno da manhã. Ao longo do dia ocorre variação de nuvens e aberturas de sol, que geram abafamento. A máxima fica na casa dos 25°C, enquanto a mínima não baixará de 18°C.

Nesta quarta-feira, uma nova frente fria provoca chuva e não se afasta temporais isolados. Na quinta, a temperatura despenca com tempo que se mantém úmido e poderá ocorrer chuva fraca.